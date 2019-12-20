أجمل 3 أهداف في الجولة العاشرة الجمعة ديسمبر 20, 2019 655 مشاهدة أجمل 3 أهداف في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي بأقدام محمود خميس لاعب النصر ويحيى الغساني لاعب الوحدة وعبد الله النوبي لاعب الفجيرة فيديوهات ذات صله يحيى الغساني يسجل هدفاً جميلاً بتسديدة خلفية أنت الحكم.. هل استحق اتحاد كلباء ركلة جزاء؟ أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء للوصل؟ أهداف مباراة الوصل 0-4 الجزيرة – الجولة العاشرة الأقسام: أفضل الأهداف دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: الفجيرةالنصرالوحدةدوري الخليج العربيعبد الله النوبيمحمود خميسيحيى الغساني