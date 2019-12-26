أحلى سمك في الدنيا في السويس.. فن السمسمية – ماراثون الشيخ زايد الخميس ديسمبر 26, 2019 183 مشاهدة جولة مميزة وأجواء مختلفة يعيشها معكم مراسل أبوظبي الرياضية سعيد المعمري في مدينة السويس بجمهورية مصر على هامش ماراثون الشيخ زايد الخيري فيديوهات ذات صله عندما ذُكر اسم #زايد.. تركت كل شيء وأصرت أن تقرأ “الفاتحة” ماراثون زايد الخيري القادم في الهند برنامج ماراثون زايد الخيري – السويس 2019 فازا برحلة عمرة والمفاجأة عندما علم فوزه بشقة.. على السكة الأقسام: فيديو منوعات كلمات مفتاحية: ماراثون زايد الخيري