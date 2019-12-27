أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء للشارقة؟ الجمعة ديسمبر 27, 2019 709 مشاهدة حالة تحكيمية من مباراة الظفرة والشارقة في الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله GAME OVER – الجولة 11 – اليوم الأول.. الخسارة الأولى للشارقة هذا الموسم أنت الحكم.. حالة أثارت الكثير من الجدل.. هل توجد ركلة جزاء؟ عجمان وحتا 3-1 دوري الخليج العربي – الجولة 11 أهداف مباراة الظفرة 3-1 الشارقة – الجولة الـ11 – دوري الخليج العربي الأقسام: أنت الحكم دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: الشارقةالظفرةدوري الخليج العربي