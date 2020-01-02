أهداف مباراة الفجيرة 1-1 عجمان – الجولة الـ12 – دوري الخليج العربي الخميس يناير 2, 2020 81 مشاهدة الفجيرة وعجمان يتعادلان 1-1 في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله GAME OVER – الجولة 12 – اليوم الثاني.. شباب الأهلي بطلاً للشتاء أنت الحكم.. حالة أثارت الكثير من الجدل.. هل توجد ركلة جزاء؟ عجمان وحتا 3-1 دوري الخليج العربي – الجولة 11 GAME OVER – كأس رئيس الدولة – اليوم الأول من دور الـ16.. تأهل العين والشارقة الأقسام: دوري الخليج العربي فيديو ملخصات كلمات مفتاحية: الفجيرةدوري الخليج العربيعجمان