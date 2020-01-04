مولودية الجزائر 1-2 الرجاء المغربي – ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس السبت يناير 4, 2020 1,103 مشاهدة الرجاء المغربي يفوز خارج ملعبه على مولودية الجزائر 2-1 في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال فيديوهات ذات صله مهارات محسن متولي لاعب الرجاء المغربي أمام مولودية الجزائر أنت الحكم.. هل ركلة جزاء الرجاء صحيحة؟ أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء في هذه الحالة؟ حفل قرعة دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال الأقسام: فيديو كأس محمد السادس ملخصات كلمات مفتاحية: الرجاءكأس محمد السادس للأندية الأبطالمولودية الجزائر