العين 1-1 النصر (1-4)- نصف نهائي كأس الخليج العربي الجمعة يناير 10, 2020 1,291 مشاهدة النصر يفوز على العين بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد نهاية الشوطين بالتعادل بهدف لكل فريق فيديوهات ذات صله ركلات ترجيح العين والنصر – نصف نهائي كأس الخليج العربي أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لشباب الأهلي؟ ركلات ترجيح مباراة الجزيرة وشباب الأهلي – نصف نهائي كأس الخليج العربي الجزيرة 2-2 شباب الأهلي (2-4) – نصف نهائي كأس الخليج العربي الأقسام: فيديو كأس الخليج العربي ملخصات كلمات مفتاحية: العينالنصركأس الخليج العربي