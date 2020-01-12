اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 1 لعام 2020 الأحد يناير 12, 2020 1,569 مشاهدة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 1 لعام 2020.. تعديلات غير مسبوقة على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات فيديوهات ذات صله سهرة خاصة بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم – السبت 11 يناير 2020 AGL WORLD – حلقة يوم الأحد 05 يناير 2020 AGL WORLD – أجمل 10 أهداف في الشهر HEAD COACH – الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي الأقسام: دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: الاتحاد الإمارات لكرة القدمدوري الخليج العربيرابطة المحترفين الإماراتية