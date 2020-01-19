استوديو خاص بالمنتخب الأولمبي – الأحد 19 يناير 2020

الأحد يناير 19, 2020 1,167 مشاهدة

أهم النقاط التي بقيت بعد مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة وخوض في كل تفاصيلها وتحليل لأداء المنتخب وأسباب الخسارة أمام أوزبكستان

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