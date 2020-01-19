استوديو خاص بالمنتخب الأولمبي – الأحد 19 يناير 2020 الأحد يناير 19, 2020 1,167 مشاهدة أهم النقاط التي بقيت بعد مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة وخوض في كل تفاصيلها وتحليل لأداء المنتخب وأسباب الخسارة أمام أوزبكستان فيديوهات ذات صله استوديو خاص بالمنتخب الأولمبي – السبت 18 يناير 2020 سهرة خاصة بنهائي كأس الخليج العربي – الخميس 16 يناير 2020 الاتحاد السعودي أولمبيك أسفي المغربي 1-1 ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 1 لعام 2020 الأقسام: فيديو كلمات مفتاحية: المنتخب الأولمبيكأس آسيا تحت 23 سنة