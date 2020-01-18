استوديو خاص بالمنتخب الأولمبي – السبت 18 يناير 2020 السبت يناير 18, 2020 2,971 مشاهدة كأس آسيا تحت 23 عاماً.. سهرة خاصة للخوض في مشوار منتخبنا الأولمبي في الدور الأول وحظوظه في باقي المشوار فيديوهات ذات صله استوديو خاص بالمنتخب الأولمبي – الأحد 19 يناير 2020 سهرة خاصة بنهائي كأس الخليج العربي – الخميس 16 يناير 2020 الاتحاد السعودي أولمبيك أسفي المغربي 1-1 ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 1 لعام 2020 الأقسام: فيديو كلمات مفتاحية: المنتخب الأولمبيكأس آسيا تحت 23 سنة