الاتحاد السعودي أولمبيك أسفي المغربي 1-1 ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس الأربعاء يناير 15, 2020 1,904 مشاهدة أولمبيك أسفي المغربي يخطف تعادلاً مهماً 1-1 خارج ملعبه أمام الاتحاد السعودي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال فيديوهات ذات صله مهارات محسن متولي لاعب الرجاء المغربي أمام مولودية الجزائر أنت الحكم.. هل ركلة جزاء الرجاء صحيحة؟ مولودية الجزائر 1-2 الرجاء المغربي – ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي – ركلات الترجيح 4-2 الأقسام: فيديو كأس محمد السادس ملخصات كلمات مفتاحية: أولمبيك أسفيالاتحاد السعوديكأس محمد السادس للأندية الأبطال