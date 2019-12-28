الاتحاد السكندري والإسماعيلي 0-1 كأس محمد السادس للأندية الأبطال – دور الـ8 السبت ديسمبر 28, 2019 310 مشاهدة انتزع الإسماعيلي المصري فوزاً مهماً أمام الاتحاد السكندري في ذهاب دور الثمانية ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهت بهدف دون رد للاعب محمد الشامي فيديوهات ذات صله عجمان وحتا 3-1 دوري الخليج العربي – الجولة 11 أهداف مباراة الظفرة 3-1 الشارقة – الجولة الـ11 – دوري الخليج العربي الجزيرة والوحدة 3-2 كأس رئيس الدولة – دور الـ 16 الوصل وخورفكان 1-0 كأس رئيس الدولة – دور الـ 16 الأقسام: فيديو كأس محمد السادس ملخصات كلمات مفتاحية: الإسماعيليالاتحاد السكندريالبطولة العربيالبطولة العربية