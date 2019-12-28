الاتحاد السكندري والإسماعيلي 0-1 كأس محمد السادس للأندية الأبطال – دور الـ8

انتزع الإسماعيلي المصري فوزاً مهماً أمام الاتحاد السكندري في ذهاب دور الثمانية ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهت بهدف دون رد للاعب محمد الشامي

