الجزيرة 2-2 شباب الأهلي (2-4) – نصف نهائي كأس الخليج العربي الجمعة يناير 10, 2020 400 مشاهدة شباب الأهلي يبلغ نهائي كأس الخليج العربي بفوزه على الجزيرة بركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق فيديوهات ذات صله ركلات ترجيح العين والنصر – نصف نهائي كأس الخليج العربي العين 1-1 النصر (1-4)- نصف نهائي كأس الخليج العربي أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لشباب الأهلي؟ ركلات ترجيح مباراة الجزيرة وشباب الأهلي – نصف نهائي كأس الخليج العربي الأقسام: فيديو كأس الخليج العربي ملخصات كلمات مفتاحية: الجزيرةشباب الأهليكأس الخليج العربي