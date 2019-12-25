المؤتمر الصحفي للنسخة السادسة لماراثون زايد الخيري في مصر

الأربعاء ديسمبر 25, 2019 38 مشاهدة

وقائع المؤتمر الصحفي لماراثون زايد الخيري في جموهرية مصر العربية والذي يقام هذه المرة في مدينة السويس الباسلة لصالح معهد الأورام

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