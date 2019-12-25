المؤتمر الصحفي للنسخة السادسة لماراثون زايد الخيري في مصر الأربعاء ديسمبر 25, 2019 38 مشاهدة وقائع المؤتمر الصحفي لماراثون زايد الخيري في جموهرية مصر العربية والذي يقام هذه المرة في مدينة السويس الباسلة لصالح معهد الأورام فيديوهات ذات صله تحد خاص بين بوازير والعدوة وقائع المؤتمر الصحفي لـ مهرجان ليوا الدولي 2020 العائدون للتسجيل بعد طول غياب في دورينا بعد نهائي درامي.. فرحة هستيرية للجماهير البرازيلية بفوز فلامنجو بكوبا ليبرتادوريس الأقسام: رياضات أخرى فيديو منوعات كلمات مفتاحية: أبوظبي الرياضيةالإماراتماراثون زايد الخيريمصر