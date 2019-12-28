النصر والفجيرة 1-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11

تألق اللاعب محمود خميس في الجولة الثانية على التوالي وأهدى فوزاً مهماً لفريقه من ضربة حرة مباشرة بأداء رائع أمام الفجيرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي