النصر والفجيرة 1-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11 السبت ديسمبر 28, 2019 132 مشاهدة تألق اللاعب محمود خميس في الجولة الثانية على التوالي وأهدى فوزاً مهماً لفريقه من ضربة حرة مباشرة بأداء رائع أمام الفجيرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله شباب الأهلي واتحاد كلباء 5-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11 أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لـ اتحاد كلباء قبل هدف كارتابيا؟ خورفكان والوصل 1-3 – دوري الخليج العربي الجولة 11 GAME OVER – الجولة 11 – اليوم الأول.. الخسارة الأولى للشارقة هذا الموسم الأقسام: دوري الخليج العربي ملخصات كلمات مفتاحية: الفجيرةالنصردوري الخليج العربيمحمود خميس