بني ياس والجزيرة 1-2 دوري الخليج العربي – الجولة 11

السبت ديسمبر 28, 2019 358 مشاهدة

الجزيرة يحقق الفوز خارج الديار على حساب بني ياس بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من دوري الخليج العربي

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