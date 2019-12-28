بني ياس والجزيرة 1-2 دوري الخليج العربي – الجولة 11 السبت ديسمبر 28, 2019 358 مشاهدة الجزيرة يحقق الفوز خارج الديار على حساب بني ياس بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من دوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله GAME OVER – الجولة 11 – اليوم الثاني .. شباب الأهلي ينتزع الصدارة والكلاسيكو بنفسجي الوحدة والعين 0-2 دوري الخليج العربي – الجولة 11 شباب الأهلي واتحاد كلباء 5-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11 أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لـ اتحاد كلباء قبل هدف كارتابيا؟ الأقسام: دوري الخليج العربي فيديو ملخصات كلمات مفتاحية: الجزيرةبني ياسدوري الخليج العربي