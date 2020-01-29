جيم أوفر – الجولة 14 .. اليوم الثاني – خسارة رابعة توالياً للشارقة وفوز أول لخورفكان – الأربعاء 29 يناير 2020 الأربعاء يناير 29, 2020 3,122 مشاهدة حلقة جيم أوفر ليوم الأربعاء 29 يناير 2020.. تحليل لمباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة عشرة لدوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله HEAD COACH – الجولة الـ14 وتقييم مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي جيم أوفر – دربي بر دبي بين الوصل والنصر – الثلاثاء 28 يناير 2020 جيم أوفر – لقاء مع إسماعيل مطر وتيجالي ومرحلة جديدة للكرة الإماراتية – الأحد 26 يناير 2020 جيم أوفر – شباب الأهلي يتصدر بعد نهاية نصف الدوري – السبت 25 يناير 2020 الأقسام: برامجنا جيم اوفر دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: جيم أوفردوري الخليج العربي