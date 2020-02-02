جيم أوفر – الجولة 15 .. اليوم الثاني – ديربي العاصمة “وحداوي” – الأحد 2 فبراير 2020 الأحد فبراير 2, 2020 366 مشاهدة حلقة برنامج جيم أوفر ليوم الأحد 2 فبراير 2020 لتحليل مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله جيم أوفر – الجولة 15 .. اليوم الأول – العين يفوز على الوصل بخماسية – السبت 1 فبراير 2020 HEAD COACH – الجولة الـ14 وتقييم مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي جيم أوفر – الجولة 14 .. اليوم الثاني – خسارة رابعة توالياً للشارقة وفوز أول لخورفكان – الأربعاء 29 يناير 2020 جيم أوفر – دربي بر دبي بين الوصل والنصر – الثلاثاء 28 يناير 2020 الأقسام: برامجنا جيم اوفر دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: جيم أوفردوري الخليج العربي