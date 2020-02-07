جيم أوفر – الجولة 16 .. اليوم الثاني – تعادل في قمة العين والشارقة – الجمعة 07 فبراير 2020 الجمعة فبراير 7, 2020 3,840 مشاهدة حلقة جيم أوفر ليوم الجمعة 7 فبراير 2020 بعد الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله جيم أوفر – الجولة 16 .. اليوم الأول – شباب الأهلي يتعثر مجدداً – الخميس 06 فبراير 2020 جيم أوفر – الجولة 15 .. اليوم الثاني – ديربي العاصمة “وحداوي” – الأحد 2 فبراير 2020 جيم أوفر – الجولة 15 .. اليوم الأول – العين يفوز على الوصل بخماسية – السبت 1 فبراير 2020 HEAD COACH – الجولة الـ14 وتقييم مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي الأقسام: برامجنا جيم اوفر دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: جيم أوفردوري الخليج العربي