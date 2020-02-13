رسالة مهرجان الوحدات المساندة للرماية – 13 فبراير 2020 الخميس فبراير 13, 2020 4,254 مشاهدة اليوم الأول من النسخة الثامنة لمهرجان الوحدات المساندة للرماية فيديوهات ذات صله جيم أوفر – الجولة 16 .. اليوم الثاني – تعادل في قمة العين والشارقة – الجمعة 07 فبراير 2020 جيم أوفر – الجولة 16 .. اليوم الأول – شباب الأهلي يتعثر مجدداً – الخميس 06 فبراير 2020 جيم أوفر – الجولة 15 .. اليوم الثاني – ديربي العاصمة “وحداوي” – الأحد 2 فبراير 2020 جيم أوفر – الجولة 15 .. اليوم الأول – العين يفوز على الوصل بخماسية – السبت 1 فبراير 2020 الأقسام: رياضات أخرى فيديو كلمات مفتاحية: مهرجان الوحدات المساندة للرماية