سهرة خاصة بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم – السبت 11 يناير 2020 السبت يناير 11, 2020 506 مشاهدة تغطية خاصة للاطلاع على كل تفاصيل الجمعية العمومية من خلال جدول الأعمال ومختلف القوانين التي ستعدل فيها فيديوهات ذات صله ركلات ترجيح العين والنصر – نصف نهائي كأس الخليج العربي العين 1-1 النصر (1-4)- نصف نهائي كأس الخليج العربي أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لشباب الأهلي؟ ركلات ترجيح مباراة الجزيرة وشباب الأهلي – نصف نهائي كأس الخليج العربي الأقسام: دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: الاتحاد الإمارات لكرة القدمرابطة المحترفين الإماراتية