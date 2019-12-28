شباب الأهلي واتحاد كلباء 5-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11

السبت ديسمبر 28, 2019 150 مشاهدة

أحمد خليل يحرز “هاتريك في اللقاء” ويقود فريقه لصدارة الدوري

شباب الأهلي واتحاد كلباء 5-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11

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