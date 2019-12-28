شباب الأهلي واتحاد كلباء 5-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11 السبت ديسمبر 28, 2019 150 مشاهدة أحمد خليل يحرز “هاتريك في اللقاء” ويقود فريقه لصدارة الدوري شباب الأهلي واتحاد كلباء 5-0 دوري الخليج العربي – الجولة 11 فيديوهات ذات صله أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لـ اتحاد كلباء قبل هدف كارتابيا؟ GAME OVER – الجولة العاشرة – اليوم الثاني.. فوز كبير للجزيرة على الوصل خورفكان وشباب الأهلي 0-2 دوري الخليج العربي – الجولة 10 أنت الحكم.. ما القرار الصحيح في هذه الحالة؟ الأقسام: دوري الخليج العربي فيديو ملخصات كلمات مفتاحية: اتحاد كلباءدوري الخليج العربيشباب الأهلي