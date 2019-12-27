عجمان وحتا 3-1 دوري الخليج العربي – الجولة 11 الجمعة ديسمبر 27, 2019 889 مشاهدة بعد 7 جولات عجاف عجمان يعود للواجهة ويحقق الانتصار على حتا بنتيجة 3-1 فيديوهات ذات صله أنت الحكم.. حالة أثارت الكثير من الجدل.. هل توجد ركلة جزاء؟ GAME OVER – كأس رئيس الدولة – اليوم الأول من دور الـ16.. تأهل العين والشارقة ركلات الترجيح لمباراة عجمان والظفرة – كأس رئيس الدولة – دور الـ16 GAME OVER – الجولة العاشرة – اليوم الأول.. خسارة العين وتعادل الشارقة الأقسام: دوري الخليج العربي فيديو ملخصات كلمات مفتاحية: حتادوري الخليج العربيعجمان