عجمان وحتا 3-1 دوري الخليج العربي – الجولة 11

الجمعة ديسمبر 27, 2019 889 مشاهدة

بعد 7 جولات عجاف عجمان يعود للواجهة ويحقق الانتصار على حتا بنتيجة 3-1

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