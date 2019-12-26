فازا برحلة عمرة والمفاجأة عندما علم فوزه بشقة.. على السكة الخميس ديسمبر 26, 2019 1,532 مشاهدة فازا برحلة عمرة ثم رد فعل مؤثر عندما علما عن المفاجأة الأخرى.. فقرة معبرة ومؤثرة مع مراسل أبوظبي الرياضية منذر المزكي في فقرة على السكة ضمن فعاليات ماراثون زايد الخيري بمدينة السويس المصرية فيديوهات ذات صله المعهد القومي للأورام هو المستفيد من عائد ماراثون زايد الخيري أحلى سمك في الدنيا في السويس.. فن السمسمية – ماراثون الشيخ زايد طفلة مصرية أصيبت بمرض السرطان وخضعت لـ6 عمليات.. على السكة لم تتمالك دموعها عندما فازت برحلة “عمرة” – على السكة الأقسام: فيديو منوعات كلمات مفتاحية: على السكةماراثون زايد الخيريمنذر المزكي