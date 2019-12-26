فازا برحلة عمرة والمفاجأة عندما علم فوزه بشقة.. على السكة

فازا برحلة عمرة ثم رد فعل مؤثر عندما علما عن المفاجأة الأخرى.. فقرة معبرة ومؤثرة مع مراسل أبوظبي الرياضية منذر المزكي في فقرة على السكة ضمن فعاليات ماراثون زايد الخيري بمدينة السويس المصرية