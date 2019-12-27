لقطات رائعة تستحق المشاهدة من ماراثون زايد الخيري بالسويس الجمعة ديسمبر 27, 2019 42 مشاهدة شهد ماراثون زايد الخيري بمدينة السويس الكثير من المشاهد الإنسانية الرائعة بل والتي تؤكد على دور الرسالة التي رسخ لها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه فيديوهات ذات صله عندما ذُكر اسم #زايد.. تركت كل شيء وأصرت أن تقرأ “الفاتحة” ماراثون زايد الخيري القادم في الهند فازا برحلة عمرة والمفاجأة عندما علم فوزه بشقة.. على السكة المعهد القومي للأورام هو المستفيد من عائد ماراثون زايد الخيري الأقسام: فيديو منوعات كلمات مفتاحية: ماراثون زايد