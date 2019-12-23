هدفا مباراة الشارقة 1-1 حتا (4-3) – كأس رئيس الدولة – دور الـ16

الإثنين ديسمبر 23, 2019 73 مشاهدة

الشارقة يفوز على حتا بركلات الترجيح ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي

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