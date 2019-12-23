هدفا مباراة الشارقة 1-1 حتا (4-3) – كأس رئيس الدولة – دور الـ16 الإثنين ديسمبر 23, 2019 73 مشاهدة الشارقة يفوز على حتا بركلات الترجيح ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي فيديوهات ذات صله GAME OVER – كأس رئيس الدولة – اليوم الأول من دور الـ16.. تأهل العين والشارقة أنت الحكم.. هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟ أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء على الشارقة؟ ركلات الترجيح لمباراة عجمان والظفرة – كأس رئيس الدولة – دور الـ16 الأقسام: فيديو ملخصات كلمات مفتاحية: الشارقةحتاكأس رئيس الدولة