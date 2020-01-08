وثائقي الشيخ حمدان بن زايد – 10 سنوات من الإنجازات في الظفرة الأربعاء يناير 8, 2020 1,591 مشاهدة وثائقي خاص عن إنجازات سمو الشيخ حمدان بن زايد في منطقة الظفرة منذ توليه منصب ممثل الحاكم بالمنطقة في عام 2009 فيديوهات ذات صله استوديو خاص بمهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2020 – الأربعاء 08 يناير رسالة مهرجان ليوا الدولي – تل مرعب 2020 – الثلاثاء 07 يناير 2020 رسالة مهرجان ليوا الدولي – تل مرعب 2020 – الإثنين 06 يناير 2020 رسالة مهرجان ليوا الدولي – تل مرعب 2020 – الأحد 05 يناير 2020 الأقسام: فيديو كلمات مفتاحية: حمدان بن زايد