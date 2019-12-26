وثائقي ماراثون زايد الخيري السويس 2019

ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة يقام هذا العام في مدينة السويس الباسلة بجمهورية مصر العربية ويشارك فيه أكثر من 20 ألف متسابق، حيث يقام يوم الجمعة 27 من ديسمبر 2019