وثائقي ماراثون زايد الخيري السويس 2019 الخميس ديسمبر 26, 2019 265 مشاهدة ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة يقام هذا العام في مدينة السويس الباسلة بجمهورية مصر العربية ويشارك فيه أكثر من 20 ألف متسابق، حيث يقام يوم الجمعة 27 من ديسمبر 2019 فيديوهات ذات صله عندما ذُكر اسم #زايد.. تركت كل شيء وأصرت أن تقرأ “الفاتحة” ماراثون زايد الخيري القادم في الهند برنامج ماراثون زايد الخيري – السويس 2019 فازا برحلة عمرة والمفاجأة عندما علم فوزه بشقة.. على السكة الأقسام: فيديو منوعات كلمات مفتاحية: ماراثون السويسماراثون زايد الخيري