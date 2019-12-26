لم تتمالك دموعها عندما فازت برحلة “عمرة” – على السكة الخميس ديسمبر 26, 2019 111 مشاهدة لم تتمالك نفسها وبكت بعد أن فازت بالعمرة ، بل وفازت من أطلقت لها “زغرودة” بعمرة أيضاً في فقرة على السكة مع مراسل أبوظبي الرياضية منذر المزكي خلال فعاليات ماراثون زايد الخيري بمدينة السويس المصرية فيديوهات ذات صله فازا برحلة عمرة والمفاجأة عندما علم فوزه بشقة.. على السكة المعهد القومي للأورام هو المستفيد من عائد ماراثون زايد الخيري أحلى سمك في الدنيا في السويس.. فن السمسمية – ماراثون الشيخ زايد طفلة مصرية أصيبت بمرض السرطان وخضعت لـ6 عمليات.. على السكة الأقسام: فيديو منوعات كلمات مفتاحية: على السكةماراثون زايد الخيريمنذر المزكي