لم تتمالك دموعها عندما فازت برحلة “عمرة” – على السكة

لم تتمالك نفسها وبكت بعد أن فازت بالعمرة ، بل وفازت من أطلقت لها “زغرودة” بعمرة أيضاً في فقرة على السكة مع مراسل أبوظبي الرياضية منذر المزكي خلال فعاليات ماراثون زايد الخيري بمدينة السويس المصرية