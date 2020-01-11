GAME OVER – الأبيض الأولمبي في كأس آسيا ونصف نهائي كأس الخليج العربي السبت يناير 11, 2020 199 مشاهدة رصد لتفصيلي لمشارك منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا وتعادله الأول أمام فيتنام، ونصف نهائي كأس الخليج العربي الذي شهد تأهل شباب الأهلي وخروج الجزيرة والعين من المنافسة على اللقب فيديوهات ذات صله أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء لشباب الأهلي؟ ركلات ترجيح مباراة الجزيرة وشباب الأهلي – نصف نهائي كأس الخليج العربي الجزيرة 2-2 شباب الأهلي (2-4) – نصف نهائي كأس الخليج العربي أهداف مباراة شباب الأهلي 3-2 العين – دوري الخليج العربي تحت 21 سنة الأقسام: جيم اوفر كلمات مفتاحية: الأبيض الأولمبيالجزيرةالعينشباب الأهلي