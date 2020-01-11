GAME OVER – الأبيض الأولمبي في كأس آسيا ونصف نهائي كأس الخليج العربي

رصد لتفصيلي لمشارك منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا وتعادله الأول أمام فيتنام، ونصف نهائي كأس الخليج العربي الذي شهد تأهل شباب الأهلي وخروج الجزيرة والعين من المنافسة على اللقب