GAME OVER – الجولة العاشرة – اليوم الأول.. خسارة العين وتعادل الشارقة الخميس ديسمبر 19, 2019 326 مشاهدة حلقة برنامج جيم أوفر ليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 عن اليوم الأول من الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله أنت الحكم.. هل استحق الشارقة ركلة جزاء؟ هدفا مباراة الشارقة 1-1 عجمان – الجولة العاشرة أنت الحكم.. هل استحق العين ركلة جزاء؟ أهداف مباراة عجمان 1-4 العين – الجولة التاسعة الأقسام: برامجنا جيم اوفر دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: الشارقةالعينالفجيرةالنصربني ياسجيم أوفرحتادوري الخليج العربيعجمان