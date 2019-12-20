GAME OVER – الجولة العاشرة – اليوم الثاني.. فوز كبير للجزيرة على الوصل الجمعة ديسمبر 20, 2019 685 مشاهدة حلقة برنامج جيم أوفر ليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 عن اليوم الثاني من الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله خورفكان وشباب الأهلي 0-2 دوري الخليج العربي – الجولة 10 أنت الحكم.. ما القرار الصحيح في هذه الحالة؟ هدفا مباراة شباب الأهلي 1-1 الوصل – الجولة التاسعة شباب الأهلي والوحدة 4-0 دوري الخليج العربي – الجولة 8 الأقسام: برامجنا جيم اوفر دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: اتحاد كلباءالجزيرةالوحدةالوصلجيم أوفرخورفكانشباب الأهلي