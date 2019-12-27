GAME OVER – الجولة 11 – اليوم الأول.. الخسارة الأولى للشارقة هذا الموسم الجمعة ديسمبر 27, 2019 908 مشاهدة حلقة برنامج جيم أوفر ليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 عن اليوم الأول من الجولة 11 لدوري الخليج العربي فيديوهات ذات صله أنت الحكم.. حالة أثارت الكثير من الجدل.. هل توجد ركلة جزاء؟ عجمان وحتا 3-1 دوري الخليج العربي – الجولة 11 أهداف مباراة الظفرة 3-1 الشارقة – الجولة الـ11 – دوري الخليج العربي أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء للشارقة؟ الأقسام: برامجنا جيم اوفر دوري الخليج العربي فيديو كلمات مفتاحية: جيم أوفردوري الخليج العربي