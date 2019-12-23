GAME OVER – كأس رئيس الدولة – اليوم الأول من دور الـ16.. تأهل العين والشارقة الإثنين ديسمبر 23, 2019 518 مشاهدة حلقة برنامج جيم أوفر ليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 عن مباريات اليوم الأول من دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة فيديوهات ذات صله أنت الحكم.. هل تجاوزت الكرة خط المرمى؟ أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء على الشارقة؟ ركلات الترجيح لمباراة عجمان والظفرة – كأس رئيس الدولة – دور الـ16 ركلات الترجيح لمباراة الشارقة وحتا – كأس رئيس الدولة – دور الـ16 الأقسام: برامجنا جيم اوفر فيديو كلمات مفتاحية: الشارقةالظفرةالعينالفجيرةبني ياسجيم أوفرحتادبا الحصنعجمانكأس رئيس الدولة