GAME OVER – مداخلة مع مدير منتخب الإمارات السابق إسماعيل راشد

الثلاثاء ديسمبر 24, 2019 1,042 مشاهدة

مدير منتخبنا الوطني السابق يوضح أسباب استبعاد عمر عبدالرحمن وشاهين عبدالرحمن عن المنتخب في بطولة كأس الخليج الماضية

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