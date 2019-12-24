GAME OVER – مداخلة مع مدير منتخب الإمارات السابق إسماعيل راشد الثلاثاء ديسمبر 24, 2019 1,042 مشاهدة مدير منتخبنا الوطني السابق يوضح أسباب استبعاد عمر عبدالرحمن وشاهين عبدالرحمن عن المنتخب في بطولة كأس الخليج الماضية فيديوهات ذات صله GAME OVER – كأس رئيس الدولة – اليوم الأول من دور الـ16.. تأهل العين والشارقة GAME OVER – الجولة العاشرة – اليوم الثاني.. فوز كبير للجزيرة على الوصل GAME OVER – الجولة العاشرة – اليوم الأول.. خسارة العين وتعادل الشارقة GAME OVER – الجولة التاسعة – اليوم الأول.. الشارقة يفوز على النصر ويحتفظ بالصدارة الأقسام: جيم اوفر فيديو مقابلات كلمات مفتاحية: إسماعيل راشدجيم أوفرشاهين عبدالرحمنعمر عبدالرحمن