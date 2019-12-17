Head Coach – الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الثلاثاء ديسمبر 17, 2019 1,679 مشاهدة خالد بيومي وزبير بيه يحللان مشاهد الجولة التاسعة في دوري الخليج العربي من أهداف وتكتيك وأبرز الظواهر فيديوهات ذات صله GAME OVER – الجولة التاسعة – اليوم الأول.. الشارقة يفوز على النصر ويحتفظ بالصدارة أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء للنصر؟ أنت الحكم.. هل استحق العين ركلة جزاء؟ أهداف مباراة النصر 1-3 الشارقة – الجولة التاسعة الأقسام: برامجنا فيديو هيد كوتش كلمات مفتاحية: خالد بيوميدوري الخليج العربيزبير بيههيد كوتش